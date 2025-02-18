- Aperçu
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
Le taux de change de CARZ a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.40 et à un maximum de 72.40.
Suivez la dynamique First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARZ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CARZ aujourd'hui ?
L'action First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF est cotée à 72.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.86%, a clôturé hier à 71.78 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de CARZ présente ces mises à jour.
L'action First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF est actuellement valorisé à 72.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CARZ.
Comment acheter des actions CARZ ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF au cours actuel de 72.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.40 ou de 72.70, le 4 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CARZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CARZ ?
Investir dans First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.10 - 73.93 et le prix actuel 72.40. Beaucoup comparent 10.05% et 36.37% avant de passer des ordres à 72.40 ou 72.70. Consultez le graphique du cours de CARZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP ?
Le cours le plus élevé de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP l'année dernière était 73.93. Au cours de 41.10 - 73.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 71.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP ?
Le cours le plus bas de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) sur l'année a été 41.10. Sa comparaison avec 72.40 et 41.10 - 73.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CARZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CARZ a-t-elle été divisée ?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 71.78 et 24.66% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 71.78
- Ouverture
- 72.40
- Bid
- 72.40
- Ask
- 72.70
- Plus Bas
- 72.40
- Plus Haut
- 72.40
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.86%
- Changement Mensuel
- 10.05%
- Changement à 6 Mois
- 36.37%
- Changement Annuel
- 24.66%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8