CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.40 USD 0.62 (0.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CARZ汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点72.40和高点72.40进行交易。

关注First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CARZ新闻

常见问题解答

CARZ股票今天的价格是多少？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票今天的定价为72.40。它在0.86%范围内交易，昨天的收盘价为71.78，交易量达到4。CARZ的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票是否支付股息？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF目前的价值为72.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.66%和USD。实时查看图表以跟踪CARZ走势。

如何购买CARZ股票？

您可以以72.40的当前价格购买First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票。订单通常设置在72.40或72.70附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注CARZ的实时图表更新。

如何投资CARZ股票？

投资First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF需要考虑年度范围41.10 - 73.93和当前价格72.40。许多人在以72.40或72.70下订单之前，会比较10.05%和。实时查看CARZ价格图表，了解每日变化。

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP的最高价格是73.93。在41.10 - 73.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF的绩效。

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP股票的最低价格是多少？

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP（CARZ）的最低价格为41.10。将其与当前的72.40和41.10 - 73.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CARZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CARZ股票是什么时候拆分的？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.78和24.66%中可见。

日范围
72.40 72.40
年范围
41.10 73.93
前一天收盘价
71.78
开盘价
72.40
卖价
72.40
买价
72.70
最低价
72.40
最高价
72.40
交易量
4
日变化
0.86%
月变化
10.05%
6个月变化
36.37%
年变化
24.66%
