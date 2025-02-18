CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
今日CARZ汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点72.40和高点72.40进行交易。
关注First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CARZ新闻
常见问题解答
CARZ股票今天的价格是多少？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票今天的定价为72.40。它在0.86%范围内交易，昨天的收盘价为71.78，交易量达到4。CARZ的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票是否支付股息？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF目前的价值为72.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.66%和USD。实时查看图表以跟踪CARZ走势。
如何购买CARZ股票？
您可以以72.40的当前价格购买First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF股票。订单通常设置在72.40或72.70附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注CARZ的实时图表更新。
如何投资CARZ股票？
投资First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF需要考虑年度范围41.10 - 73.93和当前价格72.40。许多人在以72.40或72.70下订单之前，会比较10.05%和。实时查看CARZ价格图表，了解每日变化。
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP的最高价格是73.93。在41.10 - 73.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF的绩效。
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP股票的最低价格是多少？
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP（CARZ）的最低价格为41.10。将其与当前的72.40和41.10 - 73.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CARZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CARZ股票是什么时候拆分的？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.78和24.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.78
- 开盘价
- 72.40
- 卖价
- 72.40
- 买价
- 72.70
- 最低价
- 72.40
- 最高价
- 72.40
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 10.05%
- 6个月变化
- 36.37%
- 年变化
- 24.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8