CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
Il tasso di cambio CARZ ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.40 e ad un massimo di 72.40.
Segui le dinamiche di First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARZ News
- Nvidia, PCE Inflation, And Auto Sales May Shape The September Backdrop
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- Tariffs Take A Toll: What To Expect From Interim Auto Reports Next Week
- The Road Ahead For The Auto Sector Amid Tariffs
- Pony.ai, Xihu Group To Deploy Over 1,000 Robotaxis In Shenzhen - Pony AI (NASDAQ:PONY)
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Auto Tariffs Force A Gear Change Across Supply Chains
- BofA sees more impact on China auto part makers than auto OEMs from tariff hike
- U.S. tariffs impact on global auto industry
- Impact of tariffs on U.S. and European auto sector
- The Importance Of An Investment Process When Markets Turn Volatile
- Trump Tariffs To Drive Up Car Prices And Dealer Profit Margins
- The Cost Of Rising Tariffs
- Toyota: Tariffs Can Limit Price Upside (NYSE:TM)
- Yoga Pants Blues
- Markets Weekly Outlook - 'Liberation Day' Tariffs And Potential Impact
- Importing European Cars Into The U.S.? Prepare For A Price Shock
- Trump’s auto tariffs: ’Tesla wins, Detroit bleeds’
- A Zero Down Day
- Trump Reacts To Selloff Following Auto Tariffs: 'That Can Take Care Of Itself In One Day, Two Days, Or One Week' - First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (NASDAQ:CARZ), Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ:DRIV)
- Auto Loan Delinquencies Deteriorate As New Car Prices Rise
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CARZ oggi?
Oggi le azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF sono prezzate a 72.40. Viene scambiato all'interno di 0.86%, la chiusura di ieri è stata 71.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CARZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF pagano dividendi?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF è attualmente valutato a 72.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CARZ.
Come acquistare azioni CARZ?
Puoi acquistare azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF al prezzo attuale di 72.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.40 o 72.70, mentre 4 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CARZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CARZ?
Investire in First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.10 - 73.93 e il prezzo attuale 72.40. Molti confrontano 10.05% e 36.37% prima di effettuare ordini su 72.40 o 72.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CARZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Il prezzo massimo di UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP nell'ultimo anno è stato 73.93. All'interno di 41.10 - 73.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Il prezzo più basso di UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) nel corso dell'anno è stato 41.10. Confrontandolo con gli attuali 72.40 e 41.10 - 73.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CARZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CARZ?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.78 e 24.66%.
- Chiusura Precedente
- 71.78
- Apertura
- 72.40
- Bid
- 72.40
- Ask
- 72.70
- Minimo
- 72.40
- Massimo
- 72.40
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 10.05%
- Variazione Semestrale
- 36.37%
- Variazione Annuale
- 24.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8