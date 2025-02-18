QuotazioniSezioni
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.40 USD 0.62 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARZ ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.40 e ad un massimo di 72.40.

Segui le dinamiche di First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CARZ oggi?

Oggi le azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF sono prezzate a 72.40. Viene scambiato all'interno di 0.86%, la chiusura di ieri è stata 71.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CARZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF pagano dividendi?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF è attualmente valutato a 72.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CARZ.

Come acquistare azioni CARZ?

Puoi acquistare azioni First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF al prezzo attuale di 72.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.40 o 72.70, mentre 4 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CARZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CARZ?

Investire in First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF implica considerare l'intervallo annuale 41.10 - 73.93 e il prezzo attuale 72.40. Molti confrontano 10.05% e 36.37% prima di effettuare ordini su 72.40 o 72.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CARZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

Il prezzo massimo di UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP nell'ultimo anno è stato 73.93. All'interno di 41.10 - 73.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

Il prezzo più basso di UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) nel corso dell'anno è stato 41.10. Confrontandolo con gli attuali 72.40 e 41.10 - 73.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CARZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CARZ?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.78 e 24.66%.

Intervallo Giornaliero
72.40 72.40
Intervallo Annuale
41.10 73.93
Chiusura Precedente
71.78
Apertura
72.40
Bid
72.40
Ask
72.70
Minimo
72.40
Massimo
72.40
Volume
4
Variazione giornaliera
0.86%
Variazione Mensile
10.05%
Variazione Semestrale
36.37%
Variazione Annuale
24.66%
