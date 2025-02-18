КотировкиРазделы
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.40 USD 0.62 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CARZ за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.40, а максимальная — 72.40.

Следите за динамикой First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CARZ сегодня?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) сегодня оценивается на уровне 72.40. Инструмент торгуется в пределах 0.86%, вчерашнее закрытие составило 71.78, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CARZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF в настоящее время оценивается в 72.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.66% и USD. Отслеживайте движения CARZ на графике в реальном времени.

Как купить акции CARZ?

Вы можете купить акции First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) по текущей цене 72.40. Ордера обычно размещаются около 72.40 или 72.70, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CARZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CARZ?

Инвестирование в First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF предполагает учет годового диапазона 41.10 - 73.93 и текущей цены 72.40. Многие сравнивают 10.05% и 36.37% перед размещением ордеров на 72.40 или 72.70. Изучайте ежедневные изменения цены CARZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

Самая высокая цена UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) за последний год составила 73.93. Акции заметно колебались в пределах 41.10 - 73.93, сравнение с 71.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

Самая низкая цена UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) за год составила 41.10. Сравнение с текущими 72.40 и 41.10 - 73.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CARZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CARZ?

В прошлом First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.78 и 24.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.40 72.40
Годовой диапазон
41.10 73.93
Предыдущее закрытие
71.78
Open
72.40
Bid
72.40
Ask
72.70
Low
72.40
High
72.40
Объем
4
Дневное изменение
0.86%
Месячное изменение
10.05%
6-месячное изменение
36.37%
Годовое изменение
24.66%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8