CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
Курс CARZ за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.40, а максимальная — 72.40.
Следите за динамикой First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CARZ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CARZ сегодня?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) сегодня оценивается на уровне 72.40. Инструмент торгуется в пределах 0.86%, вчерашнее закрытие составило 71.78, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CARZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF в настоящее время оценивается в 72.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.66% и USD. Отслеживайте движения CARZ на графике в реальном времени.
Как купить акции CARZ?
Вы можете купить акции First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) по текущей цене 72.40. Ордера обычно размещаются около 72.40 или 72.70, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CARZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CARZ?
Инвестирование в First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF предполагает учет годового диапазона 41.10 - 73.93 и текущей цены 72.40. Многие сравнивают 10.05% и 36.37% перед размещением ордеров на 72.40 или 72.70. Изучайте ежедневные изменения цены CARZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Самая высокая цена UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) за последний год составила 73.93. Акции заметно колебались в пределах 41.10 - 73.93, сравнение с 71.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Самая низкая цена UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) за год составила 41.10. Сравнение с текущими 72.40 и 41.10 - 73.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CARZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CARZ?
В прошлом First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.78 и 24.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.78
- Open
- 72.40
- Bid
- 72.40
- Ask
- 72.70
- Low
- 72.40
- High
- 72.40
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 10.05%
- 6-месячное изменение
- 36.37%
- Годовое изменение
- 24.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8