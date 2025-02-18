First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) сегодня оценивается на уровне 72.40. Инструмент торгуется в пределах 0.86%, вчерашнее закрытие составило 71.78, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CARZ в реальном времени.

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF в настоящее время оценивается в 72.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.66% и USD. Отслеживайте движения CARZ на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) по текущей цене 72.40. Ордера обычно размещаются около 72.40 или 72.70, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CARZ на графике в реальном времени.

Инвестирование в First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF предполагает учет годового диапазона 41.10 - 73.93 и текущей цены 72.40. Многие сравнивают 10.05% и 36.37% перед размещением ордеров на 72.40 или 72.70. Изучайте ежедневные изменения цены CARZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

Самая высокая цена UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) за последний год составила 73.93. Акции заметно колебались в пределах 41.10 - 73.93, сравнение с 71.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF на графике в реальном времени.