CotaçõesSeções
Moedas / C-PN
Voltar para Ações

C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.42 USD 0.11 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do C-PN para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.32 e o mais alto foi 30.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de C-PN hoje?

Hoje Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) está avaliado em 30.42. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 30.31, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de C-PN em tempo real.

As ações de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr pagam dividendos?

Atualmente Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr está avaliado em 30.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.47% e USD. Monitore os movimentos de C-PN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de C-PN?

Você pode comprar ações de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) pelo preço atual 30.42. Ordens geralmente são executadas perto de 30.42 ou 30.72, enquanto 107 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de C-PN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de C-PN?

Investir em Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr envolve considerar a faixa anual 28.37 - 31.33 e o preço atual 30.42. Muitos comparam 2.18% e 1.74% antes de enviar ordens em 30.42 ou 30.72. Estude as mudanças diárias de preço de C-PN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CITIGROUP INC?

O maior preço de CITIGROUP INC (C-PN) no último ano foi 31.33. As ações oscilaram bastante dentro de 28.37 - 31.33, e a comparação com 30.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CITIGROUP INC?

O menor preço de CITIGROUP INC (C-PN) no ano foi 28.37. A comparação com o preço atual 30.42 e 28.37 - 31.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de C-PN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de C-PN?

No passado Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.31 e 1.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
30.32 30.47
Faixa anual
28.37 31.33
Fechamento anterior
30.31
Open
30.39
Bid
30.42
Ask
30.72
Low
30.32
High
30.47
Volume
107
Mudança diária
0.36%
Mudança mensal
2.18%
Mudança de 6 meses
1.74%
Mudança anual
1.47%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4