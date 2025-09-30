- Visão do mercado
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
A taxa do C-PN para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.32 e o mais alto foi 30.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de C-PN hoje?
Hoje Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) está avaliado em 30.42. O instrumento é negociado dentro de 0.36%, o fechamento de ontem foi 30.31, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de C-PN em tempo real.
As ações de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr pagam dividendos?
Atualmente Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr está avaliado em 30.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.47% e USD. Monitore os movimentos de C-PN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de C-PN?
Você pode comprar ações de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) pelo preço atual 30.42. Ordens geralmente são executadas perto de 30.42 ou 30.72, enquanto 107 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de C-PN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de C-PN?
Investir em Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr envolve considerar a faixa anual 28.37 - 31.33 e o preço atual 30.42. Muitos comparam 2.18% e 1.74% antes de enviar ordens em 30.42 ou 30.72. Estude as mudanças diárias de preço de C-PN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CITIGROUP INC?
O maior preço de CITIGROUP INC (C-PN) no último ano foi 31.33. As ações oscilaram bastante dentro de 28.37 - 31.33, e a comparação com 30.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CITIGROUP INC?
O menor preço de CITIGROUP INC (C-PN) no ano foi 28.37. A comparação com o preço atual 30.42 e 28.37 - 31.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de C-PN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de C-PN?
No passado Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.31 e 1.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.31
- Open
- 30.39
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Low
- 30.32
- High
- 30.47
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- 1.74%
- Mudança anual
- 1.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4