C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
El tipo de cambio de C-PN de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.32, mientras que el máximo ha alcanzado 30.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de C-PN hoy?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) se evalúa hoy en 30.42. El instrumento se negocia dentro de 0.36%; el cierre de ayer ha sido 30.31 y el volumen comercial ha alcanzado 107. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios C-PN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr se evalúa actualmente en 30.42. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.47% y USD. Monitoree los movimientos de C-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de C-PN?
Puede comprar acciones de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) al precio actual de 30.42. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.42 o 30.72, mientras que 107 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de C-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de C-PN?
Invertir en Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr implica tener en cuenta el rango anual 28.37 - 31.33 y el precio actual 30.42. Muchos comparan 2.18% y 1.74% antes de colocar órdenes en 30.42 o 30.72. Estudie los cambios diarios de precios de C-PN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CITIGROUP INC?
El precio más alto de CITIGROUP INC (C-PN) en el último año ha sido 31.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.37 - 31.33, una comparación con 30.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CITIGROUP INC?
El precio más bajo de CITIGROUP INC (C-PN) para el año ha sido 28.37. La comparación con los actuales 30.42 y 28.37 - 31.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de C-PN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de C-PN?
En el pasado, Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.31 y 1.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.31
- Open
- 30.39
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Low
- 30.32
- High
- 30.47
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 2.18%
- Cambio a 6 meses
- 1.74%
- Cambio anual
- 1.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.