C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
今日C-PN汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.47进行交易。
关注Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
C-PN股票今天的价格是多少？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票今天的定价为30.42。它在0.36%范围内交易，昨天的收盘价为30.31，交易量达到107。C-PN的实时价格图表显示了这些更新。
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票是否支付股息？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr目前的价值为30.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.47%和USD。实时查看图表以跟踪C-PN走势。
如何购买C-PN股票？
您可以以30.42的当前价格购买Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票。订单通常设置在30.42或30.72附近，而107和0.10%显示市场活动。立即关注C-PN的实时图表更新。
如何投资C-PN股票？
投资Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr需要考虑年度范围28.37 - 31.33和当前价格30.42。许多人在以30.42或30.72下订单之前，会比较2.18%和。实时查看C-PN价格图表，了解每日变化。
CITIGROUP INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CITIGROUP INC的最高价格是31.33。在28.37 - 31.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr的绩效。
CITIGROUP INC股票的最低价格是多少？
CITIGROUP INC（C-PN）的最低价格为28.37。将其与当前的30.42和28.37 - 31.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看C-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
C-PN股票是什么时候拆分的？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.31和1.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.31
- 开盘价
- 30.39
- 卖价
- 30.42
- 买价
- 30.72
- 最低价
- 30.32
- 最高价
- 30.47
- 交易量
- 107
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- 1.74%
- 年变化
- 1.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值