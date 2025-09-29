报价部分
货币 / C-PN
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.42 USD 0.11 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日C-PN汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点30.32和高点30.47进行交易。

关注Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

C-PN股票今天的价格是多少？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票今天的定价为30.42。它在0.36%范围内交易，昨天的收盘价为30.31，交易量达到107。C-PN的实时价格图表显示了这些更新。

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票是否支付股息？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr目前的价值为30.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.47%和USD。实时查看图表以跟踪C-PN走势。

如何购买C-PN股票？

您可以以30.42的当前价格购买Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr股票。订单通常设置在30.42或30.72附近，而107和0.10%显示市场活动。立即关注C-PN的实时图表更新。

如何投资C-PN股票？

投资Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr需要考虑年度范围28.37 - 31.33和当前价格30.42。许多人在以30.42或30.72下订单之前，会比较2.18%和。实时查看C-PN价格图表，了解每日变化。

CITIGROUP INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CITIGROUP INC的最高价格是31.33。在28.37 - 31.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr的绩效。

CITIGROUP INC股票的最低价格是多少？

CITIGROUP INC（C-PN）的最低价格为28.37。将其与当前的30.42和28.37 - 31.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看C-PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

C-PN股票是什么时候拆分的？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.31和1.47%中可见。

日范围
30.32 30.47
年范围
28.37 31.33
前一天收盘价
30.31
开盘价
30.39
卖价
30.42
买价
30.72
最低价
30.32
最高价
30.47
交易量
107
日变化
0.36%
月变化
2.18%
6个月变化
1.74%
年变化
1.47%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值