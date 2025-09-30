QuotazioniSezioni
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.42 USD 0.11 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio C-PN ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.32 e ad un massimo di 30.47.

Segui le dinamiche di Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni C-PN oggi?

Oggi le azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr sono prezzate a 30.42. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 30.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di C-PN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr pagano dividendi?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr è attualmente valutato a 30.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di C-PN.

Come acquistare azioni C-PN?

Puoi acquistare azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr al prezzo attuale di 30.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.42 o 30.72, mentre 107 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di C-PN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni C-PN?

Investire in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr implica considerare l'intervallo annuale 28.37 - 31.33 e il prezzo attuale 30.42. Molti confrontano 2.18% e 1.74% prima di effettuare ordini su 30.42 o 30.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di C-PN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIGROUP INC?

Il prezzo massimo di CITIGROUP INC nell'ultimo anno è stato 31.33. All'interno di 28.37 - 31.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIGROUP INC?

Il prezzo più basso di CITIGROUP INC (C-PN) nel corso dell'anno è stato 28.37. Confrontandolo con gli attuali 30.42 e 28.37 - 31.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda C-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di C-PN?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.31 e 1.47%.

Intervallo Giornaliero
30.32 30.47
Intervallo Annuale
28.37 31.33
Chiusura Precedente
30.31
Apertura
30.39
Bid
30.42
Ask
30.72
Minimo
30.32
Massimo
30.47
Volume
107
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
2.18%
Variazione Semestrale
1.74%
Variazione Annuale
1.47%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4