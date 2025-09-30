- Panoramica
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
Il tasso di cambio C-PN ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.32 e ad un massimo di 30.47.
Segui le dinamiche di Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni C-PN oggi?
Oggi le azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr sono prezzate a 30.42. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 30.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di C-PN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr pagano dividendi?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr è attualmente valutato a 30.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di C-PN.
Come acquistare azioni C-PN?
Puoi acquistare azioni Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr al prezzo attuale di 30.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.42 o 30.72, mentre 107 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di C-PN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni C-PN?
Investire in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr implica considerare l'intervallo annuale 28.37 - 31.33 e il prezzo attuale 30.42. Molti confrontano 2.18% e 1.74% prima di effettuare ordini su 30.42 o 30.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di C-PN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIGROUP INC?
Il prezzo massimo di CITIGROUP INC nell'ultimo anno è stato 31.33. All'interno di 28.37 - 31.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIGROUP INC?
Il prezzo più basso di CITIGROUP INC (C-PN) nel corso dell'anno è stato 28.37. Confrontandolo con gli attuali 30.42 e 28.37 - 31.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda C-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di C-PN?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.31 e 1.47%.
- Chiusura Precedente
- 30.31
- Apertura
- 30.39
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Minimo
- 30.32
- Massimo
- 30.47
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 2.18%
- Variazione Semestrale
- 1.74%
- Variazione Annuale
- 1.47%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4