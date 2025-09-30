- Aperçu
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
Le taux de change de C-PN a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.32 et à un maximum de 30.47.
Suivez la dynamique Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action C-PN aujourd'hui ?
L'action Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr est cotée à 30.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.36%, a clôturé hier à 30.31 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de C-PN présente ces mises à jour.
L'action Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr verse-t-elle des dividendes ?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr est actuellement valorisé à 30.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de C-PN.
Comment acheter des actions C-PN ?
Vous pouvez acheter des actions Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr au cours actuel de 30.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.42 ou de 30.72, le 107 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de C-PN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action C-PN ?
Investir dans Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.37 - 31.33 et le prix actuel 30.42. Beaucoup comparent 2.18% et 1.74% avant de passer des ordres à 30.42 ou 30.72. Consultez le graphique du cours de C-PN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CITIGROUP INC ?
Le cours le plus élevé de CITIGROUP INC l'année dernière était 31.33. Au cours de 28.37 - 31.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CITIGROUP INC ?
Le cours le plus bas de CITIGROUP INC (C-PN) sur l'année a été 28.37. Sa comparaison avec 30.42 et 28.37 - 31.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de C-PN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action C-PN a-t-elle été divisée ?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.31 et 1.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.31
- Ouverture
- 30.39
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Plus Bas
- 30.32
- Plus Haut
- 30.47
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 2.18%
- Changement à 6 Mois
- 1.74%
- Changement Annuel
- 1.47%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4