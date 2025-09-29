- 概要
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
C-PNの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり30.32の安値と30.47の高値で取引されました。
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
C-PN株の現在の価格は？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株価は本日30.42です。0.36%内で取引され、前日の終値は30.31、取引量は107に達しました。C-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株は配当を出しますか？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの現在の価格は30.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.47%やUSDにも注目します。C-PNの動きはライブチャートで確認できます。
C-PN株を買う方法は？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株は現在30.42で購入可能です。注文は通常30.42または30.72付近で行われ、107や0.10%が市場の動きを示します。C-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。
C-PN株に投資する方法は？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prへの投資では、年間の値幅28.37 - 31.33と現在の30.42を考慮します。注文は多くの場合30.42や30.72で行われる前に、2.18%や1.74%と比較されます。C-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CITIGROUP INCの株の最高値は？
CITIGROUP INCの過去1年の最高値は31.33でした。28.37 - 31.33内で株価は大きく変動し、30.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CITIGROUP INCの株の最低値は？
CITIGROUP INC(C-PN)の年間最安値は28.37でした。現在の30.42や28.37 - 31.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。C-PNの動きはライブチャートで確認できます。
C-PNの株式分割はいつ行われましたか？
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.31、1.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.31
- 始値
- 30.39
- 買値
- 30.42
- 買値
- 30.72
- 安値
- 30.32
- 高値
- 30.47
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- 0.36%
- 1ヶ月の変化
- 2.18%
- 6ヶ月の変化
- 1.74%
- 1年の変化
- 1.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前