C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.42 USD 0.11 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

C-PNの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり30.32の安値と30.47の高値で取引されました。

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

C-PN株の現在の価格は？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株価は本日30.42です。0.36%内で取引され、前日の終値は30.31、取引量は107に達しました。C-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株は配当を出しますか？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの現在の価格は30.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.47%やUSDにも注目します。C-PNの動きはライブチャートで確認できます。

C-PN株を買う方法は？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prの株は現在30.42で購入可能です。注文は通常30.42または30.72付近で行われ、107や0.10%が市場の動きを示します。C-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。

C-PN株に投資する方法は？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prへの投資では、年間の値幅28.37 - 31.33と現在の30.42を考慮します。注文は多くの場合30.42や30.72で行われる前に、2.18%や1.74%と比較されます。C-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CITIGROUP INCの株の最高値は？

CITIGROUP INCの過去1年の最高値は31.33でした。28.37 - 31.33内で株価は大きく変動し、30.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CITIGROUP INCの株の最低値は？

CITIGROUP INC(C-PN)の年間最安値は28.37でした。現在の30.42や28.37 - 31.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。C-PNの動きはライブチャートで確認できます。

C-PNの株式分割はいつ行われましたか？

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Prは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.31、1.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.32 30.47
1年のレンジ
28.37 31.33
以前の終値
30.31
始値
30.39
買値
30.42
買値
30.72
安値
30.32
高値
30.47
出来高
107
1日の変化
0.36%
1ヶ月の変化
2.18%
6ヶ月の変化
1.74%
1年の変化
1.47%
