KurseKategorien
Währungen / C-PN
Zurück zum Aktien

C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.42 USD 0.11 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von C-PN hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.32 bis zu einem Hoch von 30.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von C-PN heute?

Die Aktie von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) notiert heute bei 30.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.31 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von C-PN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie C-PN Dividenden?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr wird derzeit mit 30.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von C-PN zu verfolgen.

Wie kaufe ich C-PN-Aktien?

Sie können Aktien von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) zum aktuellen Kurs von 30.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.42 oder 30.72 platziert, während 107 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von C-PN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in C-PN-Aktien?

Bei einer Investition in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr müssen die jährliche Spanne 28.37 - 31.33 und der aktuelle Kurs 30.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.18% und 1.74%, bevor sie Orders zu 30.42 oder 30.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von C-PN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIGROUP INC?

Der höchste Kurs von CITIGROUP INC (C-PN) im vergangenen Jahr lag bei 31.33. Innerhalb von 28.37 - 31.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIGROUP INC?

Der niedrigste Kurs von CITIGROUP INC (C-PN) im Laufe des Jahres betrug 28.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.42 und der Spanne 28.37 - 31.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von C-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von C-PN statt?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.31 und 1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
30.32 30.47
Jahresspanne
28.37 31.33
Vorheriger Schlusskurs
30.31
Eröffnung
30.39
Bid
30.42
Ask
30.72
Tief
30.32
Hoch
30.47
Volumen
107
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
2.18%
6-Monatsänderung
1.74%
Jahresänderung
1.47%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4