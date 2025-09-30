- Übersicht
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
Der Wechselkurs von C-PN hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.32 bis zu einem Hoch von 30.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von C-PN heute?
Die Aktie von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) notiert heute bei 30.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.31 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von C-PN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie C-PN Dividenden?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr wird derzeit mit 30.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von C-PN zu verfolgen.
Wie kaufe ich C-PN-Aktien?
Sie können Aktien von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) zum aktuellen Kurs von 30.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.42 oder 30.72 platziert, während 107 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von C-PN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in C-PN-Aktien?
Bei einer Investition in Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr müssen die jährliche Spanne 28.37 - 31.33 und der aktuelle Kurs 30.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.18% und 1.74%, bevor sie Orders zu 30.42 oder 30.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von C-PN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIGROUP INC?
Der höchste Kurs von CITIGROUP INC (C-PN) im vergangenen Jahr lag bei 31.33. Innerhalb von 28.37 - 31.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIGROUP INC?
Der niedrigste Kurs von CITIGROUP INC (C-PN) im Laufe des Jahres betrug 28.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.42 und der Spanne 28.37 - 31.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von C-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von C-PN statt?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.31 und 1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.31
- Eröffnung
- 30.39
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Tief
- 30.32
- Hoch
- 30.47
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 2.18%
- 6-Monatsänderung
- 1.74%
- Jahresänderung
- 1.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4