C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr

30.35 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс C-PN за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 30.47.

Следите за динамикой Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций C-PN сегодня?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 30.31, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике C-PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr?

Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.23% и USD. Отслеживайте движения C-PN на графике в реальном времени.

Как купить акции C-PN?

Вы можете купить акции Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 99 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения C-PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции C-PN?

Инвестирование в Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr предполагает учет годового диапазона 28.37 - 31.33 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают 1.95% и 1.51% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены C-PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CITIGROUP INC?

Самая высокая цена CITIGROUP INC (C-PN) за последний год составила 31.33. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 31.33, сравнение с 30.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CITIGROUP INC?

Самая низкая цена CITIGROUP INC (C-PN) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 30.35 и 28.37 - 31.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения C-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций C-PN?

В прошлом Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.31 и 1.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.32 30.47
Годовой диапазон
28.37 31.33
Предыдущее закрытие
30.31
Open
30.39
Bid
30.35
Ask
30.65
Low
30.32
High
30.47
Объем
99
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.95%
6-месячное изменение
1.51%
Годовое изменение
1.23%
