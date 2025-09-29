- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
C-PN: Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr
Курс C-PN за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.32, а максимальная — 30.47.
Следите за динамикой Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций C-PN сегодня?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 30.31, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике C-PN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr?
Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.23% и USD. Отслеживайте движения C-PN на графике в реальном времени.
Как купить акции C-PN?
Вы можете купить акции Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr (C-PN) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 99 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения C-PN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции C-PN?
Инвестирование в Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr предполагает учет годового диапазона 28.37 - 31.33 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают 1.95% и 1.51% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены C-PN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CITIGROUP INC?
Самая высокая цена CITIGROUP INC (C-PN) за последний год составила 31.33. Акции заметно колебались в пределах 28.37 - 31.33, сравнение с 30.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CITIGROUP INC?
Самая низкая цена CITIGROUP INC (C-PN) за год составила 28.37. Сравнение с текущими 30.35 и 28.37 - 31.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения C-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций C-PN?
В прошлом Citigroup Capital XIII 7.875% Fixed rate Floating Rate trust Pr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.31 и 1.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.31
- Open
- 30.39
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Low
- 30.32
- High
- 30.47
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- 1.51%
- Годовое изменение
- 1.23%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%