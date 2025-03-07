- Visão do mercado
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
A taxa do BTAL para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.70 e o mais alto foi 15.97.
Veja a dinâmica do par de moedas AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BTAL hoje?
Hoje AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) está avaliado em 15.96. O instrumento é negociado dentro de 0.82%, o fechamento de ontem foi 15.83, e o volume de negociação atingiu 115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTAL em tempo real.
As ações de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund pagam dividendos?
Atualmente AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund está avaliado em 15.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -18.65% e USD. Monitore os movimentos de BTAL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BTAL?
Você pode comprar ações de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) pelo preço atual 15.96. Ordens geralmente são executadas perto de 15.96 ou 16.26, enquanto 115 e 1.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTAL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BTAL?
Investir em AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund envolve considerar a faixa anual 15.30 - 21.70 e o preço atual 15.96. Muitos comparam -3.80% e -23.08% antes de enviar ordens em 15.96 ou 16.26. Estude as mudanças diárias de preço de BTAL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
O maior preço de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) no último ano foi 21.70. As ações oscilaram bastante dentro de 15.30 - 21.70, e a comparação com 15.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
O menor preço de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) no ano foi 15.30. A comparação com o preço atual 15.96 e 15.30 - 21.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTAL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTAL?
No passado AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.83 e -18.65% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.83
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.70
- High
- 15.97
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -3.80%
- Mudança de 6 meses
- -23.08%
- Mudança anual
- -18.65%
