BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Der Wechselkurs von BTAL hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.70 bis zu einem Hoch von 15.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTAL heute?
Die Aktie von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) notiert heute bei 15.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.83 und das Handelsvolumen erreichte 161. Das Live-Chart von BTAL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTAL Dividenden?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund wird derzeit mit 15.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -18.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTAL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTAL-Aktien?
Sie können Aktien von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) zum aktuellen Kurs von 15.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.92 oder 16.22 platziert, während 161 und 1.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTAL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTAL-Aktien?
Bei einer Investition in AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund müssen die jährliche Spanne 15.30 - 21.70 und der aktuelle Kurs 15.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.04% und -23.28%, bevor sie Orders zu 15.92 oder 16.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTAL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Der höchste Kurs von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) im vergangenen Jahr lag bei 21.70. Innerhalb von 15.30 - 21.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Der niedrigste Kurs von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) im Laufe des Jahres betrug 15.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.92 und der Spanne 15.30 - 21.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTAL statt?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.83 und -18.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.83
- Eröffnung
- 15.70
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Tief
- 15.70
- Hoch
- 15.99
- Volumen
- 161
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- -4.04%
- 6-Monatsänderung
- -23.28%
- Jahresänderung
- -18.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8