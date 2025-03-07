CotationsSections
Devises / BTAL
Retour à Actions

BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

15.83 USD 0.01 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTAL a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.68 et à un maximum de 15.83.

Suivez la dynamique AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTAL Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BTAL aujourd'hui ?

L'action AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund est cotée à 15.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 15.82 et son volume d'échange a atteint 275. Le graphique en temps réel du cours de BTAL présente ces mises à jour.

L'action AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund verse-t-elle des dividendes ?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund est actuellement valorisé à 15.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -19.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTAL.

Comment acheter des actions BTAL ?

Vous pouvez acheter des actions AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund au cours actuel de 15.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.83 ou de 16.13, le 275 et le 0.96% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTAL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BTAL ?

Investir dans AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.30 - 21.70 et le prix actuel 15.83. Beaucoup comparent -4.58% et -23.71% avant de passer des ordres à 15.83 ou 16.13. Consultez le graphique du cours de BTAL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ?

Le cours le plus élevé de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund l'année dernière était 21.70. Au cours de 15.30 - 21.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ?

Le cours le plus bas de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) sur l'année a été 15.30. Sa comparaison avec 15.83 et 15.30 - 21.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTAL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BTAL a-t-elle été divisée ?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.82 et -19.32% après les opérations sur titres.

Range quotidien
15.68 15.83
Range Annuel
15.30 21.70
Clôture Précédente
15.82
Ouverture
15.68
Bid
15.83
Ask
16.13
Plus Bas
15.68
Plus Haut
15.83
Volume
275
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-4.58%
Changement à 6 Mois
-23.71%
Changement Annuel
-19.32%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8