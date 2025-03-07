クォートセクション
通貨 / BTAL
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

15.96 USD 0.13 (0.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTALの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり15.70の安値と15.97の高値で取引されました。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BTAL株の現在の価格は？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株価は本日15.96です。0.82%内で取引され、前日の終値は15.83、取引量は115に達しました。BTALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株は配当を出しますか？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの現在の価格は15.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は-18.65%やUSDにも注目します。BTALの動きはライブチャートで確認できます。

BTAL株を買う方法は？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株は現在15.96で購入可能です。注文は通常15.96または16.26付近で行われ、115や1.66%が市場の動きを示します。BTALの最新情報はライブチャートで確認できます。

BTAL株に投資する方法は？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundへの投資では、年間の値幅15.30 - 21.70と現在の15.96を考慮します。注文は多くの場合15.96や16.26で行われる前に、-3.80%や-23.08%と比較されます。BTALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株の最高値は？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの過去1年の最高値は21.70でした。15.30 - 21.70内で株価は大きく変動し、15.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株の最低値は？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund(BTAL)の年間最安値は15.30でした。現在の15.96や15.30 - 21.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTALの動きはライブチャートで確認できます。

BTALの株式分割はいつ行われましたか？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.83、-18.65%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
15.70 15.97
1年のレンジ
15.30 21.70
以前の終値
15.83
始値
15.70
買値
15.96
買値
16.26
安値
15.70
高値
15.97
出来高
115
1日の変化
0.82%
1ヶ月の変化
-3.80%
6ヶ月の変化
-23.08%
1年の変化
-18.65%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8