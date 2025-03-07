- 概要
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
BTALの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり15.70の安値と15.97の高値で取引されました。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BTAL株の現在の価格は？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株価は本日15.96です。0.82%内で取引され、前日の終値は15.83、取引量は115に達しました。BTALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株は配当を出しますか？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの現在の価格は15.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は-18.65%やUSDにも注目します。BTALの動きはライブチャートで確認できます。
BTAL株を買う方法は？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株は現在15.96で購入可能です。注文は通常15.96または16.26付近で行われ、115や1.66%が市場の動きを示します。BTALの最新情報はライブチャートで確認できます。
BTAL株に投資する方法は？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundへの投資では、年間の値幅15.30 - 21.70と現在の15.96を考慮します。注文は多くの場合15.96や16.26で行われる前に、-3.80%や-23.08%と比較されます。BTALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株の最高値は？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの過去1年の最高値は21.70でした。15.30 - 21.70内で株価は大きく変動し、15.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundの株の最低値は？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund(BTAL)の年間最安値は15.30でした。現在の15.96や15.30 - 21.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTALの動きはライブチャートで確認できます。
BTALの株式分割はいつ行われましたか？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.83、-18.65%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.83
- 始値
- 15.70
- 買値
- 15.96
- 買値
- 16.26
- 安値
- 15.70
- 高値
- 15.97
- 出来高
- 115
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- -3.80%
- 6ヶ月の変化
- -23.08%
- 1年の変化
- -18.65%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8