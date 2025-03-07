QuotazioniSezioni
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

15.92 USD 0.09 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTAL ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.70 e ad un massimo di 15.93.

Segui le dinamiche di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BTAL oggi?

Oggi le azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund sono prezzate a 15.92. Viene scambiato all'interno di 0.57%, la chiusura di ieri è stata 15.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTAL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund pagano dividendi?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund è attualmente valutato a 15.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -18.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTAL.

Come acquistare azioni BTAL?

Puoi acquistare azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund al prezzo attuale di 15.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.92 o 16.22, mentre 67 e 1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTAL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BTAL?

Investire in AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund implica considerare l'intervallo annuale 15.30 - 21.70 e il prezzo attuale 15.92. Molti confrontano -4.04% e -23.28% prima di effettuare ordini su 15.92 o 16.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTAL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?

Il prezzo massimo di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund nell'ultimo anno è stato 21.70. All'interno di 15.30 - 21.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?

Il prezzo più basso di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) nel corso dell'anno è stato 15.30. Confrontandolo con gli attuali 15.92 e 15.30 - 21.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTAL?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.83 e -18.86%.

Intervallo Giornaliero
15.70 15.93
Intervallo Annuale
15.30 21.70
Chiusura Precedente
15.83
Apertura
15.70
Bid
15.92
Ask
16.22
Minimo
15.70
Massimo
15.93
Volume
67
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
-4.04%
Variazione Semestrale
-23.28%
Variazione Annuale
-18.86%
