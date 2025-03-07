- Panoramica
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Il tasso di cambio BTAL ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.70 e ad un massimo di 15.93.
Segui le dinamiche di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BTAL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BTAL oggi?
Oggi le azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund sono prezzate a 15.92. Viene scambiato all'interno di 0.57%, la chiusura di ieri è stata 15.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 67. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTAL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund pagano dividendi?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund è attualmente valutato a 15.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -18.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTAL.
Come acquistare azioni BTAL?
Puoi acquistare azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund al prezzo attuale di 15.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.92 o 16.22, mentre 67 e 1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTAL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BTAL?
Investire in AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund implica considerare l'intervallo annuale 15.30 - 21.70 e il prezzo attuale 15.92. Molti confrontano -4.04% e -23.28% prima di effettuare ordini su 15.92 o 16.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTAL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Il prezzo massimo di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund nell'ultimo anno è stato 21.70. All'interno di 15.30 - 21.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Il prezzo più basso di AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) nel corso dell'anno è stato 15.30. Confrontandolo con gli attuali 15.92 e 15.30 - 21.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTAL?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.83 e -18.86%.
- Chiusura Precedente
- 15.83
- Apertura
- 15.70
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Minimo
- 15.70
- Massimo
- 15.93
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- -4.04%
- Variazione Semestrale
- -23.28%
- Variazione Annuale
- -18.86%
