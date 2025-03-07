BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
今日BTAL汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点15.70和高点15.93进行交易。
关注AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTAL新闻
- BTAL Battles With Short, High-Beta Stocks
- FTLS: Active Long-Short ETF With Good Downside Protection (NYSEARCA:FTLS)
- BTAL ETF Can Generate Positive Returns Even In A Recession (NYSEARCA:BTAL)
- SPXU Ultra-Short S&P 500: Why Being Bearish Is A Bad Idea (NYSEARCA:SPXU)
- DBMF ETF: Why This Hedge Crumbled When It Was Most Needed
- BTAL: Could This Market Neutral ETF Save Your Portfolio In 2025? (NYSEARCA:BTAL)
常见问题解答
BTAL股票今天的价格是多少？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票今天的定价为15.92。它在0.57%范围内交易，昨天的收盘价为15.83，交易量达到67。BTAL的实时价格图表显示了这些更新。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票是否支付股息？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund目前的价值为15.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.86%和USD。实时查看图表以跟踪BTAL走势。
如何购买BTAL股票？
您可以以15.92的当前价格购买AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票。订单通常设置在15.92或16.22附近，而67和1.40%显示市场活动。立即关注BTAL的实时图表更新。
如何投资BTAL股票？
投资AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund需要考虑年度范围15.30 - 21.70和当前价格15.92。许多人在以15.92或16.22下订单之前，会比较-4.04%和。实时查看BTAL价格图表，了解每日变化。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund的最高价格是21.70。在15.30 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund的绩效。
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票的最低价格是多少？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund（BTAL）的最低价格为15.30。将其与当前的15.92和15.30 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTAL股票是什么时候拆分的？
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.83和-18.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.83
- 开盘价
- 15.70
- 卖价
- 15.92
- 买价
- 16.22
- 最低价
- 15.70
- 最高价
- 15.93
- 交易量
- 67
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- -4.04%
- 6个月变化
- -23.28%
- 年变化
- -18.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8