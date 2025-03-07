报价部分
货币 / BTAL
回到股票

BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

15.92 USD 0.09 (0.57%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BTAL汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点15.70和高点15.93进行交易。

关注AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BTAL新闻

常见问题解答

BTAL股票今天的价格是多少？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票今天的定价为15.92。它在0.57%范围内交易，昨天的收盘价为15.83，交易量达到67。BTAL的实时价格图表显示了这些更新。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票是否支付股息？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund目前的价值为15.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.86%和USD。实时查看图表以跟踪BTAL走势。

如何购买BTAL股票？

您可以以15.92的当前价格购买AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票。订单通常设置在15.92或16.22附近，而67和1.40%显示市场活动。立即关注BTAL的实时图表更新。

如何投资BTAL股票？

投资AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund需要考虑年度范围15.30 - 21.70和当前价格15.92。许多人在以15.92或16.22下订单之前，会比较-4.04%和。实时查看BTAL价格图表，了解每日变化。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund的最高价格是21.70。在15.30 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund的绩效。

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund股票的最低价格是多少？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund（BTAL）的最低价格为15.30。将其与当前的15.92和15.30 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTAL股票是什么时候拆分的？

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.83和-18.86%中可见。

日范围
15.70 15.93
年范围
15.30 21.70
前一天收盘价
15.83
开盘价
15.70
卖价
15.92
买价
16.22
最低价
15.70
最高价
15.93
交易量
67
日变化
0.57%
月变化
-4.04%
6个月变化
-23.28%
年变化
-18.86%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8