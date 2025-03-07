- Panorámica
BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
El tipo de cambio de BTAL de hoy ha cambiado un 0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.70, mientras que el máximo ha alcanzado 15.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BTAL hoy?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) se evalúa hoy en 15.96. El instrumento se negocia dentro de 0.82%; el cierre de ayer ha sido 15.83 y el volumen comercial ha alcanzado 115. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTAL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund se evalúa actualmente en 15.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -18.65% y USD. Monitoree los movimientos de BTAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BTAL?
Puede comprar acciones de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) al precio actual de 15.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.96 o 16.26, mientras que 115 y 1.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BTAL?
Invertir en AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund implica tener en cuenta el rango anual 15.30 - 21.70 y el precio actual 15.96. Muchos comparan -3.80% y -23.08% antes de colocar órdenes en 15.96 o 16.26. Estudie los cambios diarios de precios de BTAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
El precio más alto de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) en el último año ha sido 21.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.30 - 21.70, una comparación con 15.83 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
El precio más bajo de AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) para el año ha sido 15.30. La comparación con los actuales 15.96 y 15.30 - 21.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTAL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTAL?
En el pasado, AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.83 y -18.65% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.83
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.96
- Ask
- 16.26
- Low
- 15.70
- High
- 15.97
- Volumen
- 115
- Cambio diario
- 0.82%
- Cambio mensual
- -3.80%
- Cambio a 6 meses
- -23.08%
- Cambio anual
- -18.65%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8