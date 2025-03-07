КотировкиРазделы
Валюты / BTAL
Назад в Рынок акций США

BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

15.92 USD 0.09 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTAL за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.70, а максимальная — 15.93.

Следите за динамикой AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BTAL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTAL сегодня?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) сегодня оценивается на уровне 15.92. Инструмент торгуется в пределах 0.57%, вчерашнее закрытие составило 15.83, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund в настоящее время оценивается в 15.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.86% и USD. Отслеживайте движения BTAL на графике в реальном времени.

Как купить акции BTAL?

Вы можете купить акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) по текущей цене 15.92. Ордера обычно размещаются около 15.92 или 16.22, тогда как 67 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTAL?

Инвестирование в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund предполагает учет годового диапазона 15.30 - 21.70 и текущей цены 15.92. Многие сравнивают -4.04% и -23.28% перед размещением ордеров на 15.92 или 16.22. Изучайте ежедневные изменения цены BTAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?

Самая высокая цена AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 15.30 - 21.70, сравнение с 15.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?

Самая низкая цена AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) за год составила 15.30. Сравнение с текущими 15.92 и 15.30 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTAL?

В прошлом AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.83 и -18.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.70 15.93
Годовой диапазон
15.30 21.70
Предыдущее закрытие
15.83
Open
15.70
Bid
15.92
Ask
16.22
Low
15.70
High
15.93
Объем
67
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
-4.04%
6-месячное изменение
-23.28%
Годовое изменение
-18.86%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8