BTAL: AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Курс BTAL за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.70, а максимальная — 15.93.
Следите за динамикой AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTAL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTAL сегодня?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) сегодня оценивается на уровне 15.92. Инструмент торгуется в пределах 0.57%, вчерашнее закрытие составило 15.83, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund в настоящее время оценивается в 15.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.86% и USD. Отслеживайте движения BTAL на графике в реальном времени.
Как купить акции BTAL?
Вы можете купить акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) по текущей цене 15.92. Ордера обычно размещаются около 15.92 или 16.22, тогда как 67 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTAL?
Инвестирование в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund предполагает учет годового диапазона 15.30 - 21.70 и текущей цены 15.92. Многие сравнивают -4.04% и -23.28% перед размещением ордеров на 15.92 или 16.22. Изучайте ежедневные изменения цены BTAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Самая высокая цена AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 15.30 - 21.70, сравнение с 15.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund?
Самая низкая цена AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) за год составила 15.30. Сравнение с текущими 15.92 и 15.30 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTAL?
В прошлом AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.83 и -18.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.83
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.92
- Ask
- 16.22
- Low
- 15.70
- High
- 15.93
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- -4.04%
- 6-месячное изменение
- -23.28%
- Годовое изменение
- -18.86%
