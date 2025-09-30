- Visão do mercado
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
A taxa do BSVO para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.42 e o mais alto foi 22.67.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSVO hoje?
Hoje EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) está avaliado em 22.46. O instrumento é negociado dentro de -0.88%, o fechamento de ontem foi 22.66, e o volume de negociação atingiu 141. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSVO em tempo real.
As ações de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF está avaliado em 22.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.86% e USD. Monitore os movimentos de BSVO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSVO?
Você pode comprar ações de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) pelo preço atual 22.46. Ordens geralmente são executadas perto de 22.46 ou 22.76, enquanto 141 e -0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSVO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSVO?
Investir em EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 16.55 - 24.21 e o preço atual 22.46. Muitos comparam -0.40% e 16.49% antes de enviar ordens em 22.46 ou 22.76. Estude as mudanças diárias de preço de BSVO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
O maior preço de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) no último ano foi 24.21. As ações oscilaram bastante dentro de 16.55 - 24.21, e a comparação com 22.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
O menor preço de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) no ano foi 16.55. A comparação com o preço atual 22.46 e 16.55 - 24.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSVO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSVO?
No passado EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.66 e 1.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.66
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Low
- 22.42
- High
- 22.67
- Volume
- 141
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- -0.40%
- Mudança de 6 meses
- 16.49%
- Mudança anual
- 1.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8