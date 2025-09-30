- Panorámica
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
El tipo de cambio de BSVO de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.42, mientras que el máximo ha alcanzado 22.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSVO hoy?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) se evalúa hoy en 22.46. El instrumento se negocia dentro de -0.88%; el cierre de ayer ha sido 22.66 y el volumen comercial ha alcanzado 141. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSVO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF se evalúa actualmente en 22.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.86% y USD. Monitoree los movimientos de BSVO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSVO?
Puede comprar acciones de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) al precio actual de 22.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.46 o 22.76, mientras que 141 y -0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSVO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSVO?
Invertir en EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.55 - 24.21 y el precio actual 22.46. Muchos comparan -0.40% y 16.49% antes de colocar órdenes en 22.46 o 22.76. Estudie los cambios diarios de precios de BSVO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
El precio más alto de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) en el último año ha sido 24.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.55 - 24.21, una comparación con 22.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
El precio más bajo de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) para el año ha sido 16.55. La comparación con los actuales 22.46 y 16.55 - 24.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSVO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSVO?
En el pasado, EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.66 y 1.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.66
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Low
- 22.42
- High
- 22.67
- Volumen
- 141
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- 16.49%
- Cambio anual
- 1.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8