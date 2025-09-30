- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVOの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり22.42の安値と22.67の高値で取引されました。
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BSVO株の現在の価格は？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株価は本日22.46です。-0.88%内で取引され、前日の終値は22.66、取引量は141に達しました。BSVOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの現在の価格は22.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.86%やUSDにも注目します。BSVOの動きはライブチャートで確認できます。
BSVO株を買う方法は？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株は現在22.46で購入可能です。注文は通常22.46または22.76付近で行われ、141や-0.62%が市場の動きを示します。BSVOの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSVO株に投資する方法は？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅16.55 - 24.21と現在の22.46を考慮します。注文は多くの場合22.46や22.76で行われる前に、-0.40%や16.49%と比較されます。BSVOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株の最高値は？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの過去1年の最高値は24.21でした。16.55 - 24.21内で株価は大きく変動し、22.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株の最低値は？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF(BSVO)の年間最安値は16.55でした。現在の22.46や16.55 - 24.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSVOの動きはライブチャートで確認できます。
BSVOの株式分割はいつ行われましたか？
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.66、1.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.66
- 始値
- 22.60
- 買値
- 22.46
- 買値
- 22.76
- 安値
- 22.42
- 高値
- 22.67
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- -0.88%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 16.49%
- 1年の変化
- 1.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8