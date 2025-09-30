クォートセクション
通貨 / BSVO
株に戻る

BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

22.46 USD 0.20 (0.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSVOの今日の為替レートは、-0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり22.42の安値と22.67の高値で取引されました。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BSVO株の現在の価格は？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株価は本日22.46です。-0.88%内で取引され、前日の終値は22.66、取引量は141に達しました。BSVOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの現在の価格は22.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.86%やUSDにも注目します。BSVOの動きはライブチャートで確認できます。

BSVO株を買う方法は？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株は現在22.46で購入可能です。注文は通常22.46または22.76付近で行われ、141や-0.62%が市場の動きを示します。BSVOの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSVO株に投資する方法は？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅16.55 - 24.21と現在の22.46を考慮します。注文は多くの場合22.46や22.76で行われる前に、-0.40%や16.49%と比較されます。BSVOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株の最高値は？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの過去1年の最高値は24.21でした。16.55 - 24.21内で株価は大きく変動し、22.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFの株の最低値は？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF(BSVO)の年間最安値は16.55でした。現在の22.46や16.55 - 24.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSVOの動きはライブチャートで確認できます。

BSVOの株式分割はいつ行われましたか？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.66、1.86%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.42 22.67
1年のレンジ
16.55 24.21
以前の終値
22.66
始値
22.60
買値
22.46
買値
22.76
安値
22.42
高値
22.67
出来高
141
1日の変化
-0.88%
1ヶ月の変化
-0.40%
6ヶ月の変化
16.49%
1年の変化
1.86%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8