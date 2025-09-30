КотировкиРазделы
Валюты / BSVO
Назад в Рынок акций США

BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

22.48 USD 0.18 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSVO за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.67.

Следите за динамикой EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSVO сегодня?

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах -0.79%, вчерашнее закрытие составило 22.66, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSVO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.95% и USD. Отслеживайте движения BSVO на графике в реальном времени.

Как купить акции BSVO?

Вы можете купить акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 48 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSVO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSVO?

Инвестирование в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 16.55 - 24.21 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают -0.31% и 16.60% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены BSVO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?

Самая высокая цена EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) за последний год составила 24.21. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 24.21, сравнение с 22.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?

Самая низкая цена EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 22.48 и 16.55 - 24.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSVO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSVO?

В прошлом EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.66 и 1.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.46 22.67
Годовой диапазон
16.55 24.21
Предыдущее закрытие
22.66
Open
22.60
Bid
22.48
Ask
22.78
Low
22.46
High
22.67
Объем
48
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
16.60%
Годовое изменение
1.95%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8