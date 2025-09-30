- Обзор рынка
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Курс BSVO за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.67.
Следите за динамикой EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSVO сегодня?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах -0.79%, вчерашнее закрытие составило 22.66, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSVO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.95% и USD. Отслеживайте движения BSVO на графике в реальном времени.
Как купить акции BSVO?
Вы можете купить акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 48 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSVO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSVO?
Инвестирование в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 16.55 - 24.21 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают -0.31% и 16.60% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены BSVO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Самая высокая цена EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) за последний год составила 24.21. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 24.21, сравнение с 22.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Самая низкая цена EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 22.48 и 16.55 - 24.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSVO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSVO?
В прошлом EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.66 и 1.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.66
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.48
- Ask
- 22.78
- Low
- 22.46
- High
- 22.67
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 16.60%
- Годовое изменение
- 1.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8