Курс BSVO за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.67.

Следите за динамикой EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.