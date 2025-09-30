- Übersicht
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Der Wechselkurs von BSVO hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.42 bis zu einem Hoch von 22.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSVO heute?
Die Aktie von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) notiert heute bei 22.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.66 und das Handelsvolumen erreichte 238. Das Live-Chart von BSVO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSVO Dividenden?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF wird derzeit mit 22.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSVO zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSVO-Aktien?
Sie können Aktien von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) zum aktuellen Kurs von 22.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.53 oder 22.83 platziert, während 238 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSVO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSVO-Aktien?
Bei einer Investition in EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 16.55 - 24.21 und der aktuelle Kurs 22.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.09% und 16.86%, bevor sie Orders zu 22.53 oder 22.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSVO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) im vergangenen Jahr lag bei 24.21. Innerhalb von 16.55 - 24.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) im Laufe des Jahres betrug 16.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.53 und der Spanne 16.55 - 24.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSVO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSVO statt?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.66 und 2.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.66
- Eröffnung
- 22.60
- Bid
- 22.53
- Ask
- 22.83
- Tief
- 22.42
- Hoch
- 22.67
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 16.86%
- Jahresänderung
- 2.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8