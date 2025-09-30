- Panoramica
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Il tasso di cambio BSVO ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.46 e ad un massimo di 22.67.
Segui le dinamiche di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSVO oggi?
Oggi le azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF sono prezzate a 22.48. Viene scambiato all'interno di -0.79%, la chiusura di ieri è stata 22.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSVO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF pagano dividendi?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF è attualmente valutato a 22.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSVO.
Come acquistare azioni BSVO?
Puoi acquistare azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF al prezzo attuale di 22.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.48 o 22.78, mentre 48 e -0.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSVO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSVO?
Investire in EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.55 - 24.21 e il prezzo attuale 22.48. Molti confrontano -0.31% e 16.60% prima di effettuare ordini su 22.48 o 22.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSVO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 24.21. All'interno di 16.55 - 24.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) nel corso dell'anno è stato 16.55. Confrontandolo con gli attuali 22.48 e 16.55 - 24.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSVO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSVO?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.66 e 1.95%.
- Chiusura Precedente
- 22.66
- Apertura
- 22.60
- Bid
- 22.48
- Ask
- 22.78
- Minimo
- 22.46
- Massimo
- 22.67
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- -0.31%
- Variazione Semestrale
- 16.60%
- Variazione Annuale
- 1.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8