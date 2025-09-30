QuotazioniSezioni
Valute / BSVO
Tornare a Azioni

BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

22.48 USD 0.18 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSVO ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.46 e ad un massimo di 22.67.

Segui le dinamiche di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSVO oggi?

Oggi le azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF sono prezzate a 22.48. Viene scambiato all'interno di -0.79%, la chiusura di ieri è stata 22.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSVO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF pagano dividendi?

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF è attualmente valutato a 22.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSVO.

Come acquistare azioni BSVO?

Puoi acquistare azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF al prezzo attuale di 22.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.48 o 22.78, mentre 48 e -0.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSVO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSVO?

Investire in EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.55 - 24.21 e il prezzo attuale 22.48. Molti confrontano -0.31% e 16.60% prima di effettuare ordini su 22.48 o 22.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSVO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 24.21. All'interno di 16.55 - 24.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) nel corso dell'anno è stato 16.55. Confrontandolo con gli attuali 22.48 e 16.55 - 24.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSVO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSVO?

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.66 e 1.95%.

Intervallo Giornaliero
22.46 22.67
Intervallo Annuale
16.55 24.21
Chiusura Precedente
22.66
Apertura
22.60
Bid
22.48
Ask
22.78
Minimo
22.46
Massimo
22.67
Volume
48
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
-0.31%
Variazione Semestrale
16.60%
Variazione Annuale
1.95%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8