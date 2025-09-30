- Aperçu
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
Le taux de change de BSVO a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.59 et à un maximum de 22.97.
Suivez la dynamique EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSVO aujourd'hui ?
L'action EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF est cotée à 22.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.79%, a clôturé hier à 22.84 et son volume d'échange a atteint 483. Le graphique en temps réel du cours de BSVO présente ces mises à jour.
L'action EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF est actuellement valorisé à 22.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSVO.
Comment acheter des actions BSVO ?
Vous pouvez acheter des actions EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF au cours actuel de 22.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.66 ou de 22.96, le 483 et le -1.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSVO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSVO ?
Investir dans EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.55 - 24.21 et le prix actuel 22.66. Beaucoup comparent 0.49% et 17.53% avant de passer des ordres à 22.66 ou 22.96. Consultez le graphique du cours de BSVO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF l'année dernière était 24.21. Au cours de 16.55 - 24.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) sur l'année a été 16.55. Sa comparaison avec 22.66 et 16.55 - 24.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSVO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSVO a-t-elle été divisée ?
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.84 et 2.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.84
- Ouverture
- 22.97
- Bid
- 22.66
- Ask
- 22.96
- Plus Bas
- 22.59
- Plus Haut
- 22.97
- Volume
- 483
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- 0.49%
- Changement à 6 Mois
- 17.53%
- Changement Annuel
- 2.77%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8