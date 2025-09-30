报价部分
货币 / BSVO
BSVO: EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

22.48 USD 0.18 (0.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSVO汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点22.46和高点22.67进行交易。

关注EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BSVO股票今天的价格是多少？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF股票今天的定价为22.48。它在-0.79%范围内交易，昨天的收盘价为22.66，交易量达到48。BSVO的实时价格图表显示了这些更新。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF股票是否支付股息？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF目前的价值为22.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.95%和USD。实时查看图表以跟踪BSVO走势。

如何购买BSVO股票？

您可以以22.48的当前价格购买EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF股票。订单通常设置在22.48或22.78附近，而48和-0.53%显示市场活动。立即关注BSVO的实时图表更新。

如何投资BSVO股票？

投资EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF需要考虑年度范围16.55 - 24.21和当前价格22.48。许多人在以22.48或22.78下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看BSVO价格图表，了解每日变化。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF的最高价格是24.21。在16.55 - 24.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF的绩效。

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF（BSVO）的最低价格为16.55。将其与当前的22.48和16.55 - 24.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSVO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSVO股票是什么时候拆分的？

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.66和1.95%中可见。

日范围
22.46 22.67
年范围
16.55 24.21
前一天收盘价
22.66
开盘价
22.60
卖价
22.48
买价
22.78
最低价
22.46
最高价
22.67
交易量
48
日变化
-0.79%
月变化
-0.31%
6个月变化
16.60%
年变化
1.95%
