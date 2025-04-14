CotaçõesSeções
Moedas / BSJT
BSJT: Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

21.57 USD 0.04 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSJT para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.54 e o mais alto foi 21.62.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BSJT Notícias

Faixa diária
21.54 21.62
Faixa anual
19.94 22.00
Fechamento anterior
21.61
Open
21.61
Bid
21.57
Ask
21.87
Low
21.54
High
21.62
Volume
66
Mudança diária
-0.19%
Mudança mensal
0.79%
Mudança de 6 meses
2.08%
Mudança anual
-1.15%
