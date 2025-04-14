KurseKategorien
BSJT: Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

21.57 USD 0.04 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSJT hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.53 bis zu einem Hoch von 21.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BSJT heute?

Die Aktie von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) notiert heute bei 21.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.61 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von BSJT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BSJT Dividenden?

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF wird derzeit mit 21.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSJT zu verfolgen.

Wie kaufe ich BSJT-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) zum aktuellen Kurs von 21.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.57 oder 21.87 platziert, während 113 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSJT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BSJT-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 19.94 - 22.00 und der aktuelle Kurs 21.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.79% und 2.08%, bevor sie Orders zu 21.57 oder 21.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSJT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF?

Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) im vergangenen Jahr lag bei 22.00. Innerhalb von 19.94 - 22.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) im Laufe des Jahres betrug 19.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.57 und der Spanne 19.94 - 22.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSJT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BSJT statt?

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.61 und -1.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.53 21.62
Jahresspanne
19.94 22.00
Vorheriger Schlusskurs
21.61
Eröffnung
21.61
Bid
21.57
Ask
21.87
Tief
21.53
Hoch
21.62
Volumen
113
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
2.08%
Jahresänderung
-1.15%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8