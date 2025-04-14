クォートセクション
通貨 / BSJT
BSJT: Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

21.57 USD 0.04 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSJTの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.54の安値と21.62の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BSJT株の現在の価格は？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日21.57です。-0.19%内で取引され、前日の終値は21.61、取引量は66に達しました。BSJTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は21.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.15%やUSDにも注目します。BSJTの動きはライブチャートで確認できます。

BSJT株を買う方法は？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在21.57で購入可能です。注文は通常21.57または21.87付近で行われ、66や-0.19%が市場の動きを示します。BSJTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSJT株に投資する方法は？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅19.94 - 22.00と現在の21.57を考慮します。注文は多くの場合21.57や21.87で行われる前に、0.79%や2.08%と比較されます。BSJTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は22.00でした。19.94 - 22.00内で株価は大きく変動し、21.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF(BSJT)の年間最安値は19.94でした。現在の21.57や19.94 - 22.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJTの動きはライブチャートで確認できます。

BSJTの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.61、-1.15%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.54 21.62
1年のレンジ
19.94 22.00
以前の終値
21.61
始値
21.61
買値
21.57
買値
21.87
安値
21.54
高値
21.62
出来高
66
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
0.79%
6ヶ月の変化
2.08%
1年の変化
-1.15%
