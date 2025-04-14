- 概要
BSJT: Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJTの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり21.54の安値と21.62の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BSJT News
よくあるご質問
BSJT株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日21.57です。-0.19%内で取引され、前日の終値は21.61、取引量は66に達しました。BSJTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は21.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.15%やUSDにも注目します。BSJTの動きはライブチャートで確認できます。
BSJT株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在21.57で購入可能です。注文は通常21.57または21.87付近で行われ、66や-0.19%が市場の動きを示します。BSJTの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSJT株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅19.94 - 22.00と現在の21.57を考慮します。注文は多くの場合21.57や21.87で行われる前に、0.79%や2.08%と比較されます。BSJTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は22.00でした。19.94 - 22.00内で株価は大きく変動し、21.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF(BSJT)の年間最安値は19.94でした。現在の21.57や19.94 - 22.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJTの動きはライブチャートで確認できます。
BSJTの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.61、-1.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.61
- 始値
- 21.61
- 買値
- 21.57
- 買値
- 21.87
- 安値
- 21.54
- 高値
- 21.62
- 出来高
- 66
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 2.08%
- 1年の変化
- -1.15%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8