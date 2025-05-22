Moedas / BRLS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.67 USD 0.07 (2.55%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRLS para hoje mudou para -2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.67 e o mais alto foi 2.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Borealis Foods Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLS Notícias
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Faixa diária
2.67 2.69
Faixa anual
2.49 7.50
- Fechamento anterior
- 2.74
- Open
- 2.67
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Low
- 2.67
- High
- 2.69
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -2.55%
- Mudança mensal
- -4.98%
- Mudança de 6 meses
- -55.13%
- Mudança anual
- -56.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh