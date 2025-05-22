QuotazioniSezioni
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A

2.55 USD 0.08 (3.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRLS ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.55 e ad un massimo di 2.68.

Segui le dinamiche di Borealis Foods Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.55 2.68
Intervallo Annuale
2.49 7.50
Chiusura Precedente
2.63
Apertura
2.68
Bid
2.55
Ask
2.85
Minimo
2.55
Massimo
2.68
Volume
4
Variazione giornaliera
-3.04%
Variazione Mensile
-9.25%
Variazione Semestrale
-57.14%
Variazione Annuale
-58.47%
