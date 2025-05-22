Valute / BRLS
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.55 USD 0.08 (3.04%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRLS ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.55 e ad un massimo di 2.68.
Segui le dinamiche di Borealis Foods Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BRLS News
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Intervallo Giornaliero
2.55 2.68
Intervallo Annuale
2.49 7.50
- Chiusura Precedente
- 2.63
- Apertura
- 2.68
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Minimo
- 2.55
- Massimo
- 2.68
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -3.04%
- Variazione Mensile
- -9.25%
- Variazione Semestrale
- -57.14%
- Variazione Annuale
- -58.47%
21 settembre, domenica