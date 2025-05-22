통화 / BRLS
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.55 USD 0.08 (3.04%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRLS 환율이 오늘 -3.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.55이고 고가는 2.68이었습니다.
Borealis Foods Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BRLS News
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
일일 변동 비율
2.55 2.68
년간 변동
2.49 7.50
- 이전 종가
- 2.63
- 시가
- 2.68
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- 저가
- 2.55
- 고가
- 2.68
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- -3.04%
- 월 변동
- -9.25%
- 6개월 변동
- -57.14%
- 년간 변동율
- -58.47%
20 9월, 토요일