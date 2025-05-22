Divisas / BRLS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.74 USD 0.05 (1.86%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRLS de hoy ha cambiado un 1.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.74, mientras que el máximo ha alcanzado 2.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Borealis Foods Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLS News
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Rango diario
2.74 2.74
Rango anual
2.49 7.50
- Cierres anteriores
- 2.69
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Low
- 2.74
- High
- 2.74
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 1.86%
- Cambio mensual
- -2.49%
- Cambio a 6 meses
- -53.95%
- Cambio anual
- -55.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B