通貨 / BRLS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.63 USD 0.11 (4.01%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRLSの今日の為替レートは、-4.01%変化しました。日中、通貨は1あたり2.63の安値と2.69の高値で取引されました。
Borealis Foods Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLS News
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
1日のレンジ
2.63 2.69
1年のレンジ
2.49 7.50
- 以前の終値
- 2.74
- 始値
- 2.67
- 買値
- 2.63
- 買値
- 2.93
- 安値
- 2.63
- 高値
- 2.69
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -4.01%
- 1ヶ月の変化
- -6.41%
- 6ヶ月の変化
- -55.80%
- 1年の変化
- -57.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K