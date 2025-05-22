Devises / BRLS
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.55 USD 0.08 (3.04%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRLS a changé de -3.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.55 et à un maximum de 2.68.
Suivez la dynamique Borealis Foods Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BRLS Nouvelles
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Range quotidien
2.55 2.68
Range Annuel
2.49 7.50
- Clôture Précédente
- 2.63
- Ouverture
- 2.68
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Plus Bas
- 2.55
- Plus Haut
- 2.68
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -3.04%
- Changement Mensuel
- -9.25%
- Changement à 6 Mois
- -57.14%
- Changement Annuel
- -58.47%
20 septembre, samedi