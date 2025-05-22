Валюты / BRLS
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.69 USD 0.06 (2.18%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRLS за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.69, а максимальная — 2.69.
Следите за динамикой Borealis Foods Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRLS
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Дневной диапазон
2.69 2.69
Годовой диапазон
2.49 7.50
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- Low
- 2.69
- High
- 2.69
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- -4.27%
- 6-месячное изменение
- -54.79%
- Годовое изменение
- -56.19%
