Währungen / BRLS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRLS: Borealis Foods Inc - Class A
2.55 USD 0.08 (3.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRLS hat sich für heute um -3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.55 bis zu einem Hoch von 2.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Borealis Foods Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLS News
- Borealis Foods issues $980,000 in promissory notes to board chairman
- Borealis Foods: How Fair Value Analysis Predicted 46% Stock Price Correction
- Borealis Foods details shareholder update, financial strides
- Borealis Foods reports rising margins and strategic partnerships
- BRLS stock touches 52-week low at $4.59 amid market challenges
Tagesspanne
2.55 2.68
Jahresspanne
2.49 7.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.63
- Eröffnung
- 2.68
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Tief
- 2.55
- Hoch
- 2.68
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -3.04%
- Monatsänderung
- -9.25%
- 6-Monatsänderung
- -57.14%
- Jahresänderung
- -58.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K