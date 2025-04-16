CotaçõesSeções
Moedas / BLES
BLES: Inspire Global Hope ETF

42.29 USD 0.02 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BLES para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.23 e o mais alto foi 42.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Inspire Global Hope ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BLES Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BLES hoje?

Hoje Inspire Global Hope ETF (BLES) está avaliado em 42.29. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 42.31, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLES em tempo real.

As ações de Inspire Global Hope ETF pagam dividendos?

Atualmente Inspire Global Hope ETF está avaliado em 42.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.64% e USD. Monitore os movimentos de BLES no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BLES?

Você pode comprar ações de Inspire Global Hope ETF (BLES) pelo preço atual 42.29. Ordens geralmente são executadas perto de 42.29 ou 42.59, enquanto 10 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLES no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BLES?

Investir em Inspire Global Hope ETF envolve considerar a faixa anual 33.37 - 42.89 e o preço atual 42.29. Muitos comparam 1.59% e 12.00% antes de enviar ordens em 42.29 ou 42.59. Estude as mudanças diárias de preço de BLES no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Inspire Global Hope ETF?

O maior preço de Inspire Global Hope ETF (BLES) no último ano foi 42.89. As ações oscilaram bastante dentro de 33.37 - 42.89, e a comparação com 42.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Inspire Global Hope ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Inspire Global Hope ETF?

O menor preço de Inspire Global Hope ETF (BLES) no ano foi 33.37. A comparação com o preço atual 42.29 e 33.37 - 42.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLES em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLES?

No passado Inspire Global Hope ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.31 e 7.64% após os eventos corporativos.

Faixa diária
42.23 42.33
Faixa anual
33.37 42.89
Fechamento anterior
42.31
Open
42.33
Bid
42.29
Ask
42.59
Low
42.23
High
42.33
Volume
10
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
1.59%
Mudança de 6 meses
12.00%
Mudança anual
7.64%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8