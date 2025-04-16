- Обзор рынка
BLES: Inspire Global Hope ETF
Курс BLES за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.30, а максимальная — 42.33.
Следите за динамикой Inspire Global Hope ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLES
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLES сегодня?
Inspire Global Hope ETF (BLES) сегодня оценивается на уровне 42.30. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 42.31, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire Global Hope ETF?
Inspire Global Hope ETF в настоящее время оценивается в 42.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.66% и USD. Отслеживайте движения BLES на графике в реальном времени.
Как купить акции BLES?
Вы можете купить акции Inspire Global Hope ETF (BLES) по текущей цене 42.30. Ордера обычно размещаются около 42.30 или 42.60, тогда как 2 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLES?
Инвестирование в Inspire Global Hope ETF предполагает учет годового диапазона 33.37 - 42.89 и текущей цены 42.30. Многие сравнивают 1.61% и 12.02% перед размещением ордеров на 42.30 или 42.60. Изучайте ежедневные изменения цены BLES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inspire Global Hope ETF?
Самая высокая цена Inspire Global Hope ETF (BLES) за последний год составила 42.89. Акции заметно колебались в пределах 33.37 - 42.89, сравнение с 42.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire Global Hope ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inspire Global Hope ETF?
Самая низкая цена Inspire Global Hope ETF (BLES) за год составила 33.37. Сравнение с текущими 42.30 и 33.37 - 42.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLES?
В прошлом Inspire Global Hope ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.31 и 7.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.31
- Open
- 42.33
- Bid
- 42.30
- Ask
- 42.60
- Low
- 42.30
- High
- 42.33
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- 12.02%
- Годовое изменение
- 7.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8