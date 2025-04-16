QuotazioniSezioni
Valute / BLES
Tornare a Azioni

BLES: Inspire Global Hope ETF

42.30 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLES ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.30 e ad un massimo di 42.33.

Segui le dinamiche di Inspire Global Hope ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLES News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BLES oggi?

Oggi le azioni Inspire Global Hope ETF sono prezzate a 42.30. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 42.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLES mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Inspire Global Hope ETF pagano dividendi?

Inspire Global Hope ETF è attualmente valutato a 42.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLES.

Come acquistare azioni BLES?

Puoi acquistare azioni Inspire Global Hope ETF al prezzo attuale di 42.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.30 o 42.60, mentre 2 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLES sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BLES?

Investire in Inspire Global Hope ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.37 - 42.89 e il prezzo attuale 42.30. Molti confrontano 1.61% e 12.02% prima di effettuare ordini su 42.30 o 42.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLES con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inspire Global Hope ETF?

Il prezzo massimo di Inspire Global Hope ETF nell'ultimo anno è stato 42.89. All'interno di 33.37 - 42.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inspire Global Hope ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inspire Global Hope ETF?

Il prezzo più basso di Inspire Global Hope ETF (BLES) nel corso dell'anno è stato 33.37. Confrontandolo con gli attuali 42.30 e 33.37 - 42.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLES muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLES?

Inspire Global Hope ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.31 e 7.66%.

Intervallo Giornaliero
42.30 42.33
Intervallo Annuale
33.37 42.89
Chiusura Precedente
42.31
Apertura
42.33
Bid
42.30
Ask
42.60
Minimo
42.30
Massimo
42.33
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
1.61%
Variazione Semestrale
12.02%
Variazione Annuale
7.66%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8