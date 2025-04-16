KurseKategorien
BLES: Inspire Global Hope ETF

42.29 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLES hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.23 bis zu einem Hoch von 42.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inspire Global Hope ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BLES heute?

Die Aktie von Inspire Global Hope ETF (BLES) notiert heute bei 42.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.31 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von BLES zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BLES Dividenden?

Inspire Global Hope ETF wird derzeit mit 42.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLES zu verfolgen.

Wie kaufe ich BLES-Aktien?

Sie können Aktien von Inspire Global Hope ETF (BLES) zum aktuellen Kurs von 42.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.29 oder 42.59 platziert, während 10 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLES auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BLES-Aktien?

Bei einer Investition in Inspire Global Hope ETF müssen die jährliche Spanne 33.37 - 42.89 und der aktuelle Kurs 42.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.59% und 12.00%, bevor sie Orders zu 42.29 oder 42.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLES.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Inspire Global Hope ETF?

Der höchste Kurs von Inspire Global Hope ETF (BLES) im vergangenen Jahr lag bei 42.89. Innerhalb von 33.37 - 42.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Inspire Global Hope ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Inspire Global Hope ETF?

Der niedrigste Kurs von Inspire Global Hope ETF (BLES) im Laufe des Jahres betrug 33.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.29 und der Spanne 33.37 - 42.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLES live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BLES statt?

Inspire Global Hope ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.31 und 7.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
42.23 42.33
Jahresspanne
33.37 42.89
Vorheriger Schlusskurs
42.31
Eröffnung
42.33
Bid
42.29
Ask
42.59
Tief
42.23
Hoch
42.33
Volumen
10
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
1.59%
6-Monatsänderung
12.00%
Jahresänderung
7.64%
