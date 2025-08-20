Moedas / BKR
BKR: Baker Hughes Company
46.48 USD 0.75 (1.59%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKR para hoje mudou para -1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.09 e o mais alto foi 47.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Baker Hughes Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
46.09 47.38
Faixa anual
33.62 49.38
- Fechamento anterior
- 47.23
- Open
- 47.15
- Bid
- 46.48
- Ask
- 46.78
- Low
- 46.09
- High
- 47.38
- Volume
- 10.179 K
- Mudança diária
- -1.59%
- Mudança mensal
- 2.81%
- Mudança de 6 meses
- 6.26%
- Mudança anual
- 29.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh