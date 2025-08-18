Валюты / BKR
BKR: Baker Hughes Company
47.23 USD 0.95 (2.05%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKR за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.38, а максимальная — 47.38.
Следите за динамикой Baker Hughes Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKR
- Stifel подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Baker Hughes на фоне улучшения маржи
- Stifel reiterates Buy rating on Baker Hughes stock amid margin progress
- Baker Hughes Wins Key Contract to Support Sakarya Gas Field Phase 3
- Baker Hughes поставит оборудование для сжижения газа для Rio Grande LNG Train 4
- Baker Hughes to supply liquefaction equipment for Rio Grande LNG Train 4
- Baker Hughes joins giant California geothermal power project
- Baker Hughes Wins Fervo Energy Geothermal Equipment Contract
- GE Vernova: Riding the Combined-Cycle Power Plant Boom
- Baker Hughes Company (BKR) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:BKR)
- C3.ai Before Q1 Earnings Release: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Baker Hughes Drives Next-Gen Technology in Louisiana LNG
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- BP Awards Baker Hughes Major Service Role at Tangguh LNG Plant
- Baker Hughes signs 90-month service deal with bp for Tangguh LNG plant
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- How are energy investors positioned?
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
- Why Is Baker Hughes (BKR) Down 4.1% Since Last Earnings Report?
- Melius initiates Baker Hughes stock with Buy rating, $60 price target
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
- Schlumberger Shifts The Tone To Digital And Enhanced Oil Recovery (NYSE:SLB)
Дневной диапазон
46.38 47.38
Годовой диапазон
33.62 49.38
- Предыдущее закрытие
- 46.28
- Open
- 46.50
- Bid
- 47.23
- Ask
- 47.53
- Low
- 46.38
- High
- 47.38
- Объем
- 9.937 K
- Дневное изменение
- 2.05%
- Месячное изменение
- 4.47%
- 6-месячное изменение
- 7.98%
- Годовое изменение
- 31.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.