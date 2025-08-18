КотировкиРазделы
BKR: Baker Hughes Company

47.23 USD 0.95 (2.05%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKR за сегодня изменился на 2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.38, а максимальная — 47.38.

Дневной диапазон
46.38 47.38
Годовой диапазон
33.62 49.38
Предыдущее закрытие
46.28
Open
46.50
Bid
47.23
Ask
47.53
Low
46.38
High
47.38
Объем
9.937 K
Дневное изменение
2.05%
Месячное изменение
4.47%
6-месячное изменение
7.98%
Годовое изменение
31.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.