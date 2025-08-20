Währungen / BKR
BKR: Baker Hughes Company
47.28 USD 0.80 (1.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKR hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.47 bis zu einem Hoch von 47.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baker Hughes Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
46.47 47.34
Jahresspanne
33.62 49.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.48
- Eröffnung
- 46.78
- Bid
- 47.28
- Ask
- 47.58
- Tief
- 46.47
- Hoch
- 47.34
- Volumen
- 7.829 K
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 4.58%
- 6-Monatsänderung
- 8.09%
- Jahresänderung
- 31.81%
