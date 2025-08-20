KurseKategorien
Währungen / BKR
Zurück zum Aktien

BKR: Baker Hughes Company

47.28 USD 0.80 (1.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKR hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.47 bis zu einem Hoch von 47.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Baker Hughes Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKR News

Tagesspanne
46.47 47.34
Jahresspanne
33.62 49.38
Vorheriger Schlusskurs
46.48
Eröffnung
46.78
Bid
47.28
Ask
47.58
Tief
46.47
Hoch
47.34
Volumen
7.829 K
Tagesänderung
1.72%
Monatsänderung
4.58%
6-Monatsänderung
8.09%
Jahresänderung
31.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K