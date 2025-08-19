货币 / BKR
BKR: Baker Hughes Company
47.23 USD 0.95 (2.05%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKR汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点46.38和高点47.38进行交易。
关注Baker Hughes Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKR新闻
- 贝克休斯延长与巴西石油公司刺激船合同
- Baker Hughes extends Petrobras contract for stimulation vessels
- Stifel重申贝克休斯股票买入评级，肯定其利润率提升进展
- Stifel reiterates Buy rating on Baker Hughes stock amid margin progress
- Baker Hughes Wins Key Contract to Support Sakarya Gas Field Phase 3
- Baker Hughes to supply liquefaction equipment for Rio Grande LNG Train 4
- Baker Hughes joins giant California geothermal power project
- Baker Hughes Wins Fervo Energy Geothermal Equipment Contract
- GE Vernova: Riding the Combined-Cycle Power Plant Boom
- Baker Hughes Company (BKR) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:BKR)
- C3.ai Before Q1 Earnings Release: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Baker Hughes Drives Next-Gen Technology in Louisiana LNG
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- BP Awards Baker Hughes Major Service Role at Tangguh LNG Plant
- Baker Hughes signs 90-month service deal with bp for Tangguh LNG plant
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- How are energy investors positioned?
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
- Why Is Baker Hughes (BKR) Down 4.1% Since Last Earnings Report?
- Melius initiates Baker Hughes stock with Buy rating, $60 price target
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Jefferies’ top stock picks: From Big Tech to semis, these are consistent winners
日范围
46.38 47.38
年范围
33.62 49.38
- 前一天收盘价
- 46.28
- 开盘价
- 46.50
- 卖价
- 47.23
- 买价
- 47.53
- 最低价
- 46.38
- 最高价
- 47.38
- 交易量
- 9.937 K
- 日变化
- 2.05%
- 月变化
- 4.47%
- 6个月变化
- 7.98%
- 年变化
- 31.67%
