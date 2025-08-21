Divisas / BKR
BKR: Baker Hughes Company
46.48 USD 0.75 (1.59%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BKR de hoy ha cambiado un -1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.09, mientras que el máximo ha alcanzado 47.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Baker Hughes Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BKR News
- Baker Hughes extiende contrato con Petrobras para buques de estimulación
- Stifel reitera calificación de Compra para acciones de Baker Hughes ante mejora de márgenes
- Baker Hughes Wins Key Contract to Support Sakarya Gas Field Phase 3
- Baker Hughes suministrará equipos de licuefacción para el Tren 4 de Rio Grande LNG
- Baker Hughes joins giant California geothermal power project
- Baker Hughes Wins Fervo Energy Geothermal Equipment Contract
- GE Vernova: Riding the Combined-Cycle Power Plant Boom
- Baker Hughes Company (BKR) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:BKR)
- C3.ai Before Q1 Earnings Release: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Baker Hughes Drives Next-Gen Technology in Louisiana LNG
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- BP Awards Baker Hughes Major Service Role at Tangguh LNG Plant
- Baker Hughes signs 90-month service deal with bp for Tangguh LNG plant
- Core Laboratories: Not a Buy Yet, But Still Worth Holding On
- How are energy investors positioned?
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
Rango diario
46.09 47.38
Rango anual
33.62 49.38
- Cierres anteriores
- 47.23
- Open
- 47.15
- Bid
- 46.48
- Ask
- 46.78
- Low
- 46.09
- High
- 47.38
- Volumen
- 10.179 K
- Cambio diario
- -1.59%
- Cambio mensual
- 2.81%
- Cambio a 6 meses
- 6.26%
- Cambio anual
- 29.58%
