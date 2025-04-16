- Visão do mercado
BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF
A taxa do BKHY para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.66 e o mais alto foi 48.75.
Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon High Yield Beta ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BKHY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BKHY hoje?
Hoje BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) está avaliado em 48.69. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 48.74, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKHY em tempo real.
As ações de BNY Mellon High Yield Beta ETF pagam dividendos?
Atualmente BNY Mellon High Yield Beta ETF está avaliado em 48.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.02% e USD. Monitore os movimentos de BKHY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BKHY?
Você pode comprar ações de BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) pelo preço atual 48.69. Ordens geralmente são executadas perto de 48.69 ou 48.99, enquanto 30 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKHY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BKHY?
Investir em BNY Mellon High Yield Beta ETF envolve considerar a faixa anual 43.06 - 48.92 e o preço atual 48.69. Muitos comparam 1.48% e 2.94% antes de enviar ordens em 48.69 ou 48.99. Estude as mudanças diárias de preço de BKHY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon High Yield ETF?
O maior preço de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) no último ano foi 48.92. As ações oscilaram bastante dentro de 43.06 - 48.92, e a comparação com 48.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon High Yield Beta ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon High Yield ETF?
O menor preço de BNY Mellon High Yield ETF (BKHY) no ano foi 43.06. A comparação com o preço atual 48.69 e 43.06 - 48.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKHY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKHY?
No passado BNY Mellon High Yield Beta ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.74 e 0.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.74
- Open
- 48.75
- Bid
- 48.69
- Ask
- 48.99
- Low
- 48.66
- High
- 48.75
- Volume
- 30
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 1.48%
- Mudança de 6 meses
- 2.94%
- Mudança anual
- 0.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8