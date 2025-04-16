报价部分
货币 / BKHY
回到股票

BKHY: BNY Mellon High Yield Beta ETF

48.69 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BKHY汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点48.69和高点48.75进行交易。

关注BNY Mellon High Yield Beta ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKHY新闻

常见问题解答

BKHY股票今天的价格是多少？

BNY Mellon High Yield Beta ETF股票今天的定价为48.69。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为48.74，交易量达到13。BKHY的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon High Yield Beta ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon High Yield Beta ETF目前的价值为48.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.02%和USD。实时查看图表以跟踪BKHY走势。

如何购买BKHY股票？

您可以以48.69的当前价格购买BNY Mellon High Yield Beta ETF股票。订单通常设置在48.69或48.99附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注BKHY的实时图表更新。

如何投资BKHY股票？

投资BNY Mellon High Yield Beta ETF需要考虑年度范围43.06 - 48.92和当前价格48.69。许多人在以48.69或48.99下订单之前，会比较1.48%和。实时查看BKHY价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon High Yield ETF的最高价格是48.92。在43.06 - 48.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon High Yield Beta ETF的绩效。

BNY Mellon High Yield ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon High Yield ETF（BKHY）的最低价格为43.06。将其与当前的48.69和43.06 - 48.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKHY股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon High Yield Beta ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.74和0.02%中可见。

日范围
48.69 48.75
年范围
43.06 48.92
前一天收盘价
48.74
开盘价
48.75
卖价
48.69
买价
48.99
最低价
48.69
最高价
48.75
交易量
13
日变化
-0.10%
月变化
1.48%
6个月变化
2.94%
年变化
0.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8